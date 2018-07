La tercera gala de 'Tu cara no me suena todavía' te dejará boquiabierto

VIERNES 22:30

El viernes, a las 22:30 llega a 'Antena 3' la tercera gala de 'Tu Cara No Me Suena Todavía'. Esta gala no va a pasar desapercibida ya que los concursantes dejaron a Àngel Llàcer con lágrimas en los ojos durante los castings y además, tendremos la visita de la magnífica Roko. ¡No te puedes perder las nuevas imitaciones!