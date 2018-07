Mónica Naranjo hace su particular versión de la ‘Bomba’, tras la actuación de Jairo Sánchez

VALORACIONES GALA 4 | JAIRO SÁNCHEZ

La actuación de Jairo Sánchez ha dejado perplejo al jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’. Ese perfecto ‘King África’ ha traído muchos comentarios y recuerdos por parte del jurado. Àngel Llàcer no ha podido resistirse y le ha propuesto un juego bastante divertido al concursante, en el que hemos disfrutado mucho cantando ‘El camaleón’, ‘Paquito el chocolatero’ y ese ‘Salta’.