Miki: "Es momento de que pases a la gran final"

VALORACIONES GALA 5 | KEUNAM

Keunam, Keunam y siempre Keunam, porque siempre consigue llevar al plató la alegría tras sus actuaciones... El jurado sabe que no ha sido la mejor de sus actuaciones pero es momento de que Keunam pase a la gran final de 'Tu cara no me suena todavía'. Todos, menos Llácer que quiere que vuelva cada semana, están seguros de que esta gala, es su momento.