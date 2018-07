Malú, Rosana o Gloria Gaynor nos sorprenderán en la segunda gala de 'Tu cara no me suena todavía'

EN LA SEGUNDA GALA DE 'TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA'

La segunda gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ va a venir cargadita de nuevas sorpresas. Manel Fuentes ya nos ha dado un adelanto de lo que va a ser una fiesta de altura. Malú, Rosana o Gloria Gaynor serán algunos de los artistas que nuestros anónimos imitarán en la segunda gala de 'TCNMST'. No te pierdas el viernes a las 22 horas la segunda gala, en Antena 3.