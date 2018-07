Keunam canta su viral ‘Despacito’, imitando a Yoda, Amaia Montero y Shakira

Keunam sigue alegrándonos la vida en cada programa de ‘Tu cara no me suena todavía’. Esta vez, Àngel Llàcer no ha podido resistirse y le ha pedido al concursante que cante en directo ‘Despacito’, su vídeo viral que triunfa en las redes sociales.