Itziar Camacho, una irreconocible Edurne interpretando ‘Amanecer’

ACTUACIONES GALA 4 | ITZIAR CAMACHO

La toledana Itziar Camacho ha llegado al plató de ‘Tu cara no me suena todavía’ transformada en Edurne para deleitarnos con ‘Amanecer’, la canción que llevó a Eurovisión. La concursante no solo ha cantado, también hemos podido verla bailando al ritmo de la música. ¡Nos ha enamorado!