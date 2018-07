Dabeat nos hace recordar al Rey del Pop con su interpretación ‘Black or White’

ACTUACIONES GALA 8 | DABEAT

Donde hay fiesta, hay canciones de Michael Jackson, por eso Dabeat nos ha querido trasladar al pasado para revivir al Rey del Pop en esta octava gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ con la canción ‘Black or White’. El concursante ha puesto ritmo y ha sacado lo mejor de sí mismo para encandilarnos. ¡Enhorabuena, artista!