Ángel Llácer: "Tu hábitat natural es el escenario, Ricky"

VALORACIONES GALA 5 | RICKY MATA

El jurado ha valorado la actuación de Ricky Mata como una actuación perfecta para empezar la quinta gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Miki Nadal afirma que él no podría hacerlo en la vida, algo que Chenoa afirma, mientras que Mónica Naranjo recibe una imitación en directo de ella misma.