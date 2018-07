Arantxa Albiach se declara ‘Crazy in love’ como una sexy Beyoncé

Àngel Llàcer, a Arantxa: “Esto es oro puro, ¡menudos contoneos!”

Los concursantes no se lo están poniendo nada fácil al jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’. Todos coinciden en que Arantxa Albiach borda la imitación de Beyoncé y su ‘Crazy in love’. Àngel Llàcer ha asegurado que esta chica es oro puro, y que le ha dejado loco con su contoneo de caderas a lo Beyoncé.

Arantxa Albiach: “Vengo para explotar mi lado más salvaje”

Arantxa es bailarina profesional. Lo único que ha estudiado es danza ya que es su vida. Le encanta el rollo de mujer explosiva y eres consciente de que lo es. Además, le gusta explotar ese lado suyo pero humilde y elegantemente.