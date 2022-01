Una noche completa: emoción, grandes actuaciones y… ¡el retorno de Edurne!

Ya se acerca el final de la novena edición de ‘Tu cara me suena’ y el jurado cada vez lo tiene más difícil. Los concursantes no paran de sorprender con sus actuaciones cada viernes y Àngel Llàcer, Chenoa, Carlos Latre y Lolita han tenido un reparto de puntos muy complicado.

No hay quien pare a Nia Correia. En la gala anterior perdía su racha de victorias con una imitación de Usher en la que el jurado le pedía que arriesgara un poco más. ¡Dicho y hecho! La concursante se ha metido en la piel de Rihanna para imitar, junto a Edurne como Britney Spears, el famoso tema ‘S&M’.

El dúo ha derrochado sensualidad sobre el escenario con una actuación sin precedentes. Aunque las puntuaciones han terminado con un empate en lo alto de la tabla con María Peláe, Nia, que se había llevado el 12 del público, se ha proclamado vencedora de la décima gala.

La concursante ya acumula cuatro victorias en esta edición de ‘Tu cara me suena’. En esta ocasión, ha querido donar los 3.000 euros a la asociación Alabente, que ayudan a personas con trastornos de alimentación, un problema muy grave que afecta, sobre todo, a jóvenes.

Así ha sido la décima gala de 'Tu cara me suena'

María Peláe ha sido la encargada de abrir la décima gala a ritmo de la mejor música cubana. La malagueña ha protagonizado una de las actuaciones más complicadas de toda la edición.

La concursante se ha metido en la piel de Emily Estefan, la hija de Gloria Estefan, para imitar su show. Un espectáculo con percusión y voz en directo que ha dejado al plató de ‘Tu cara me suena’ con la boca abierta y que ha hecho que la malagueña se lleve la ovación de sus compañeros. ¡Vaya ritmo! Junto a David Fernández, se ha llevado la mejor puntuación por parte del jurado: dos 11 y dos 12.

Rasel se ha subido al escenario como Anuel AA para interpretar ‘Ley seca’ junto a uno de los artistas del momento. Jhay Cortez, importante cantante del panorama urbano, ha acompañado al concursante en una actuación que ha puesto a bailar a todo el jurado. Pero por si fuera poca la presión, hoy ha tenido una invitada muy especial entre el público: su hija.

Tras haber flojeado en la gala anterior, Rasel ha cogido el consejo de Lolita y no se ha venido abajo. Después de una semana de duros ensayos y muchos nervios, el cantante nos ha vuelto a sorprender una vez más.

Los Morancos han cantado ‘Dragostea Din Tei’, una canción del grupo O-zone, junto a un viejo amigo. El actor estadounidense Ken Appledorn, marido de Jorge Cadaval, les ha acompañado en esta divertida imitación. Àngel Llàcer ha quedado muy satisfecho con su imitación y les ha recompensado con un 9.

Tras ganar la gala pasada metido en la piel de Bon Jovi, Agoney nos ha hecho retroceder en el tiempo con una imitación muy ochentera que no ha terminado de gustar entre los miembros del jurado. El concursante ha cantado ‘Perdóname’, un himno de Camilo Sesto, que ha enamorado a Àngel Llàcer. Sin embargo, han considerado que le faltaba fuerza y “camilear” un poco.

Loles León se ha enfrentado a un complicado reto con el regalo que le hizo su compañera. Eva Soriano quería “algo tranquilito” para esta gala y, al tocarle Pitbull en el pulsador, se lo cedió a Loles León. La actriz se ha subido al ‘Taxi’ para imitar la actuación más famosa del cubano, dejando a los jueces alucinados con su cambio. Pero Loles se ha acabado llevando un 4 “por culpa de Eva Soriano”.

El baile y el buen rollo se han quedado atrás con la sentimental actuación de David Fernández. El cómico ha imitado a Jaime Urrutia, vocalista y guitarrista del grupo Gabinete Caligari y ha cantado el tema ‘La sangre de tú tristeza’. David ha bordado la imitación y eso se ha visto reflejado en la puntuación del jurado: dos 11 y dos 12, algo a lo que no acostumbra el cómico. “La mejor imitación de la noche”, según Latre.

Su imitación de Dua Lipa de la semana pasada no terminó de convencer al jurado y por eso, esta noche Eva Soriano ha llegado al escenario de ‘Tu cara me suena’ pisando fuerte para convertirse en Eiffel 65. La cómica ha imitado una de las actuaciones más icónicas de los años 90 y ha puesto a todo el plató de ‘Tu cara me suena’ a bailar a ritmo de ‘Blue (da ba dee)’. Aunque Eva sólo se esperaba el 12 de su madre, que ha venido a verla actuar, ha acabado recibiendo una puntuación bastante buena por parte del jurado.

Tras su actuación, la concursante ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche junto a Loles León. Ambas han competido en un concurso de calvas y se han probado todo tipo de accesorios para la cabeza.

Ya llegando al final de la gala, Lydia Bosch ha aparecido totalmente irreconocible para interpretar ‘Revolución’, del grupo español Amaral. El jurado ha valorado mucho que haya sido tan perfeccionista a la hora de imitar todos los gestos y la actitud de la artista original, pero la voz no les ha convencido del todo y le han puntuado con un 4 y tres 5.

Samantha Gilabert se ha encargado de cerrar la gala como artista invitada. Esta actuación suponía un gran reto para ella, ya que no sólo era su primera imitación, sino que iba a actuar delante de la imitada. Samantha se ha metido en la piel de Edurne, que ha valorado mucho su trabajo. “No había nadie mejor para imitarme esta noche”, le ha dicho cariñosamente la cantante.

Tras una noche llena de grandes actuaciones, mucha emoción y reencuentros muy esperados, María Peláe adelanta a Agoney en la clasificación general y se pone en cabeza. La recta final de ‘Tu cara me suena’ ya está aquí y los concursantes no nos dejan de sorprender en cada gala.

Gracias al pulsador, ya sabemos a qué artistas tendrán que imitar nuestros concursantes la semana que viene. La próxima gala estará cargada de grandes actuaciones: desde Liza Minnelli a una Eva Soriano muy mexicana. ¡No te la puedes perder!