Pedro Marín, Usher y una 'esquelética' Lydia Bosch iluminan esta noche el escenario de 'Tu cara me suena'

La novena gala de 'Tu cara me suena' promete grandes emociones y unas actuaciones muy potentes.

David Fernández se meterá en la piel de Pedro Marín para cantar 'Que no' para divertir al público, y seguro para convencer al jurado de que no quiere de nuevo puntuaciones bajas. Ya lo dice el cómico en la canción, y es que no aguanta más "esta tortura".

Por su parte, Lydia Bosch se incursionará en el mundo de la animación para meterse en los huesos de Imelda Rivera, personaje de la película animada 'Coco'. La concursante tendrá también a un acompañante especial para imitar a Ernesto de la Cruz. ¿Quién será?

Por último, Nia Correia pondrá a todos a bailar con el pegadizo tema 'Yeah!' de Usher, derrochando flow sobre el escenario en la piel de un artista que no para de bailar.

Esta noche, una nueva y trepidante gala de 'Tu cara me suena'. ¿Te la vas a perder?