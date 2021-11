"Otra cobra no": Lolita advierte a un concursante tras el enfado de Chenoa

Después de que en la segunda gala de 'Tu cara me suena' el jurado valorara su actuación como "la por de la historia de 'Tu cara me suena'" imitando a Opus con 'Life is life', en el tercer programa David Fernández se ha enfrentado al reto de cantar y bailar al ritmo de 'Sueño su boca' como Raúl.

Esta vez, el concursante ha conseguido una mejor puntuación, aunque tampoco ha convencido del todo al jurado.

Tras su actuación, por su parte, Chenoa ha tenido un pequeño 'rifirrafe' con el humorista, quien se ha levantando de la mesa del jurado para solucionarlo, como siempre, todo en clave de humor.

Es entonces cuando Lolita le ha advertido a David que "no le haga otra cobra" al ver su gesto. ¡No te pierdas este divertido momento en el vídeo de arriba!