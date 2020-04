Cristina Ramos asombra cantando con sus músicos, cada uno desde su casa por la cuarentena, su tema 'We can't know'

Cristina Ramos ha decidido sorprender a todos sus seguidores con una nueva versión de su canción 'We Can’t Know'. La concursante de la octava edición de 'Tu cara me suena' ha grabado un videoclip durante la cuarentena en el que aparecen ella y sus músicos, cada uno tocando la canción desde su casa, y el resultado es espectacular.

Como Cristina Ramos explica, se trata de una canción escrita y producida por el compositor Richard Sanz, y que ya en 2018 grabó por primera vez. "Desde el primer momento me enganchó por su mensaje, por lo que nos cuenta, por su melodía adhesiva, fresca, y la oportunidad que me ofrece para combinar sonidos e investigar con mi voz", revela en su web.