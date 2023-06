Susi Caramelo, a Josie detrás de las cámaras: "Vas hecho un mierdote, pareces la Pedroche en fin de año"

Josie y Susi Caramelo se convierten a la vez en entrevistados y en entrevistadores detrás de las cámaras en un momento distendido antes de empezar la Gala 12 de 'Tu cara me suena 10'. Se han hecho con el micrófono de la web de Antena 3 para demostrar el gran ambiente que hay en cada programa y todo el cariño que se tienen, aunque eso precisamente les permite licencias como lanzarse auténticos dardos como puñales.

Los dos se han arreglado de forma muy especial para la noche, tanto que parece que vayan a ir de boda. "Tú y yo parecemos los invitados", le comenta Susi a Josie. Ella estaba especialmente guapa antes de convertirse en Peppa Pig y, por eso, tenía un reproche hacia su compañero: "De hecho, nunca has pedido hacer un vídeo conmigo y hoy me lo has pedido porque voy arreglada, cuando voy hecha una garrula no me llamas para nada". "Totalmente, sólo puedo ratificar lo que estás diciendo", le ha dicho el estilista entre risas.

Pero aún queda el principal zasca de esta entrevista. Susi asegura que no le gusta la flor que Josie se ha puesto para este programa y, además, señala que "la chaqueta suelta hilos". Y, como colofón, afirma: "Vas hecho un mierdote, pareces la Pedroche en fin de año". Las carcajadas entre los dos demuestran que, por encima de todo, está el sentido del humor. "Te amo", le responde él, que vivió una de sus galas más especiales con su imitación 'espiritual' de Celine Dion.