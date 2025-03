“Soy una rock and roll star frustrada”: Goyo Jiménez sacará el cantante y el bailarín que lleva dentro en Tu cara me suena 12

Goyo Jiménez no podía faltar en Tu cara me suena 12. Aunque el cómico no había visitado el programa anteriormente, con sus apariciones en la cadena y sus desternillantes shows ya nos había quedado claro que sería un gran concursante de este programa.

“La gente no lo sabe, pero, en el fondo, soy una rock and roll star frustrada y Tu cara me suena es el momento en el que todo el mundo se va a enterar del cantante y el bailarín que habitan en mí”, nos ha adelantado Goyo Jiménez al preguntarle por los motivos que le han llevado a aceptar el reto de ser concursante.

El cómico es consciente de que, a nivel vocal, los compañeros que se dedican al mundo de la canción tienen ventaja, así que él lo que intenta es trabajar muy duro para sacar la imitación lo más parecida posible.

“Cuanto más complicado es el personaje que me toque mejor porque es más desafío”, nos ha confesado Goyo Jiménez dejando claro que no hay ningún artista que no quiere que le salga en el pulsador. Sin embargo, sí que nos ha dado el nombre de un cantante que le encantaría imitar. ¡Descubre de quién se trata en el vídeo de arriba!