Beatriz Luengo y Yotuel suben la temperatura con su twerking como Rihanna y Drake en 'Work'

Beatriz Luengo y Yotuel han subido la temperatura del plató de ‘Tu cara me suena’ con su imitación de Rihanna y Drake y el tema 'Work', en el que el protagonista de la coreografía era, sin duda, el twerking que ambos cantantes se han marcado. Y es que, Beatriz y su chino no solo hacen buena pareja fuera del escenario, si no que sobre él son una única persona.