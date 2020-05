Actuaciones de infarto en 'Tu cara me suena': ¿cuál fue la mejor imitación de la noche?

1

Pablo Puyol se desdobla para convertirse en Elton John y RuPaul

Por segunda ocasión, un concursante de 'Tu cara me suena' interpreta una canción haciéndose pasar por dos artistas a la vez. Pablo Puyol canta 'Don't go breaking my heart' imitando a Elton John y a la drag queen RuPaul. Sin duda, la diferencia de altura entre los dos personajes es uno de los aspectos más llamativos de la actuación.