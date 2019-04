El Sevilla tendrá que demostrar que está "bien dotado"

ENSAYOS I PROGRAMA 5 I TU CARA ME SUENA

El Sevilla tendrá que imitar al cantante Zucchero en la quinta gala de 'Tu cara me suena'. Interpretará la canción más conocida del artista italiano, en la que le pide a una chica morena que baile a su ritmo. Por este motivo, Àngel Llàcer intenta en los ensayos sacar el lado más sexy del líder de los Mojinos Escozíos. ¿Lo conseguirá? No te pierdas una nueva gala de 'Tu cara me suena' el viernes 16 a las 22:00 horas en Antena 3.