Santi Rodríguez quiere ser el favorito de los profes

AVANCE DE LA GALA 6 DE TU CARA ME SUENA

Esta semana Santi Rodríguez tiene que imitar a la Terremoto de Alcorcón y, aunque no lo tiene nada fácil, está decidido a hacerlo muy bien para ser el favorito de Arnaud y que Ángel ponga su foto en la carpeta. No te pierdas el ensayo del concursante de Tu cara me suena para la gala 6 del programa. ¿Cómo hará Santi su imitación?