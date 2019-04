Llum tendrá que ocultarnos que está enamorada en la gala final de Tu cara me suena

ENSAYOS GALA FINAL DE TU CARA ME SUENA

Llum Barrera en su línea de hacer imitaciones fáciles y sencillas ha decidido hacer en la gala final de Tu cara me suena de Isabel Pantoja con la canción Hoy quiero confesar, por eso Ángel Llacer le recomienda que oculte estar enamorada como la Pantoja y que haga muchos gorgoritos. El jueves no te pierdas la gran final de Tu cara me suena.