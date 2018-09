¡SON INSEPARABLES!

Aunque se lleven como el perro y el gato, en el fondo se quieren con locura; se 'pican' a la vez que se besan. Chenoa y Àngel Llàcer han creado un particular matrimonio en 'Tu cara me suena' y cada gala nos regalan momentos de lo más emocionantes y divertidos. Como ya es de costumbre, Llàcer ha estrenado la séptima temporada compartiendo una bonita imagen con su compañera de jurado en las redes sociales y la cantante no ha dudado en responder con unas melosas palabras.