Falete emocionará a Shaila Dúrcal con una ranchera que cantó su madre

Falete imitará al cantante mexicano Juan Gabriel en la segunda gala de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'. Interpretará una de sus baladas más populares, 'Amor eterno', un tema que también popularizó Rocío Dúrcal. Shaila Dúrcal se emocionará al recordar a su madre a través de la actuación. No te pierdas el próximo programa de 'Tu cara me suena', el viernes 25 de septiembre en Antena 3.