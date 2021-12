Nia se ha metido en la piel de Tina Turner y ha conquistado a todos con una actuación de lo más salvaje interpretando 'The best' en la sexta gala de la novena edición de 'Tu cara me suena'.

Una vez más, la concursante no ha defraudada y ha conseguido sacar la garra de Tina, calcando sus movimiento, como su andar tan característico, uno de los puntos que más ha destacado el jurado.

Chenoa, por su parte, ha confesado que esta canción le trae recuerdos muy bonitos. Y es que la artista interpretó este tema en el programa musical en el que se dio a conocer con 26 años y en el que Àngel Llàcer fue su profesor: "Increíble", ha bromeado Carlos Latre imitando la voz de David Bisbal.

Revive las palabras de Chenoa a Nia en el vídeo de arriba .

Seguro que te interesa...

Nia Correia es 'The best' rockstar como Tina Turner