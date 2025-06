¡Momento único! Gisela se transforma en Edurne y canta ‘Mírame’ junto a la ganadora de la tercera edición

Gisela está disfrutando al máximo de su participación en Tu cara me suena y, a pesar de que algunos compañeros la acusen, con cariño, de ser la que peor cuenta chistes de la edición, sus actuaciones no dejan de sorprendernos, como la que hizo la semana pasada metiéndose en la piel de Dolly Parton con ‘I will always love you’.

Para esta novena gala, el pulsador no sólo ha querido que GiselaLladó imite a una de las ganadoras de Tu cara me suena, si no que le ha pedido que lo haga en un ‘Original y copia’; es decir, acompañada de la propia Edurne.

La actual coach de La Voz Kids ha vuelto a la que un día fue su casa para acompañar a Gisela en una actuación que ha empezado por los aires y que ha ido de menos a más, dejando al público y al jurado boquiabiertos.

Las dos cantantes han conseguido contagiar el ritmo de ‘Mírame’ y han marcado un inicio de gala lleno de buen rollo y empoderamiento. ¡Revive su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!