Manel Fuentes y el jurado de Tu cara me suena imitan a los Village People

TU CARA ME SUENA - GALA 1

La primera gala de la tercera edición de Tu cara me suena ha empezado por todo lo alto con una inesperada imitación. Manel Fuentes, Mónica Naranjo, Ángel Llácer, Carlos Latre y la recién llegada al jurado, Marta Sánchez han imitado a los Village People. Juntos han cantado dos de sus canciones más conocidas: "In the navy" y "YMCA".