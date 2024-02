Así convenció Valeria Ros al jurado de Tu cara me suena: de corista a concursante de la temporada 11

Cuando el jurado de Tu cara me suena, especialmente Àngel Llàcer, afirma que un invitado tiene que formar parte del concurso en una próxima edición... puede hacerse realidad. Valeria Ros formará parte de la undécima temporada gracias a un billete que, entre otros motivos, se ganó en la anterior.

Por supuesto, entre sus avales destacan que es una de las monologuistas que más llenan las salas y también que es una de las colaboradoras más carismáticas de Zapeando. No obstante, el casting que la ha convertido en concursante lo pasó siendo corista de Josie en la imitación que el estilista hizo de The Buggles.

Vestido de plata y negro, y con gafas al estilo new wave, Josie recreó el videoclip de Video killed the radio star. Además, contó con dos coristas de excepción: Natalia Ferviú y Valeria Ros. Su papel, aunque secundario, no pasó para nada desapercibido en este viaje al pop electrónico de la banda británica, como así reconoció el jurado.