TU CARA ME SUENA – GALA CASTING

La Gala Casting de 'Tu cara me suena' ha estado de lo más reñida y todos los concursantes han estado al borde de la perfección, pero sólo uno podía ser el ganador. La cantante y ex ganadora de 'Operación Triunfo', Lorena Gómez, ha sido la más votada y por ello participará en la quinta edición de 'Tu cara me suena'.