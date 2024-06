"Sin Lolita no existiría Tu cara me suena": la cantante se echa flores y las recibe de sus compañeros de jurado

Lolita Flores llegó en la temporada 4 a Tu cara me suena... y se hizo querer tanto que desde entonces es una parte fundamental del programa y, en especial, del jurado. Sus propios compañeros en estas tareas de valorar y puntuar a los concursantes y sus imitaciones dan respuesta a la gran pregunta: ¿por qué es indispensable?

Carlos Latre asegura que "es pureza, es verdad, es pasión, es energía". Además, destaca su capacidad de improvisación: "Es lo que le sale, es pura piel, es puro corazón, y es maravilloso".

En una línea similar habla Chenoa al asegurar que Lolita "es la espontaneidad": "Tiene la naturalidad de casa, todos los que están en casa piensan lo mismo que ella". Por eso, cree que esa forma de conectar es la que hace que el espectador se sienta como uno más del jurado.

Santiago Segura apunta más motivos que hacen a Lolita imprescindible en el jurado: "su experiencia en el mundo de la música" y, por supuesto, sus grandes anécdotas. Sin duda, ¿qué sería de Tu cara me suena sin sus historias? La de Bertín Osborne y "las 10.000 pesetas" que le prestó ha sido de las más sonadas que ha contado nunca en el programa.

Por último, la propia protagonista se encarga de echarse flores. "Sin Lolita no existiría Tu cara me suena", asegura sobre sí misma. ¡Dale al play y no te pierdas el vídeo!