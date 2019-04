Llum Barrera baila a lo 'Single Ladies' y canta 'Sobreviviré' de Mónica Maranjo

TU CARA ME SUENA - GALA 2

Llum Barrera ha estado"sembrada" en la segunda gala de Tu cara me suena y nos ha regalado momentos muy divertidos. Uno de ellos ha sido bailar el "Single Ladies" mientras sonaba el "Paco, Paco, Paco" de Encarnita Polo. Otro, cuando Mónica Naranjo le ha dicho que estaba deseando verla cantar canciones más difíciles, a lo que Llum ha contestado que no piense que la va a imitar porque eso no va a pasar. Aunque ha terminado cantando un trocito de "Sobreviviré".