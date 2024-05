Juanra Bonet, más seductor que nunca como Pino D’Angiò cantando ‘Ma quale idea’

¡Juanra Bonet puede ganar Tu cara me suena 11! El jurado o, mejor dicho, Àngel Llàcer no para de repetirlo, aún más tras la imitación que ha hecho en la Gala 7. Lo de ser favorito de la edición admite debate, pero no cabe duda de que ha hecho un número de ganador como Pino D’Angiò cantando ‘Ma quale idea’.

Más seductor que nunca, con la esencia del artista italiano en esta actuación del año 1980, Juanra ha sorprendido con su voz grave. También ha dejado a todos atónitos con esa especie de trabalenguas rapeado que tiene la canción durante sus estrofas, pese a colar alguna “patata” y “fritanga” que no suenan especialmente a italiano.

Más allá de su inevitable toque de humor, como su forma de mezclar esos graves con los falsetes del estribillo, el concursante ha bordado la imitación. El jurado se lo ha reconocido, a la vez que le ha reñido por la obscena frase final que ha improvisado. Lolita se ha quedado a cuadros. ¡Descubre toda la actuación en el vídeo!

Mucho mérito ha tenido también el esfuerzo que David Bustamante ha hecho con su voz al convertirse en Ryan Gosling. El cantante ha rasgado su voz para cantar ‘I’m just Ken’.

Todo el número, gracias a los bailarines y al atrezo, ha estado a la altura de esta representación en la gala de los Oscars. Además, Bustamante ha estado de película, especialmente en un final que ha sido apoteósico.