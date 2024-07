El increíble paso de Supremme de Luxe por Tu cara me suena 11: “Karina es un regalazo que me llevo en el corazón"

Supremme de Luxe ha sido uno de los descubrimientos de la undécima edición de Tu cara me suena. La drag queen ha asegurado que, como para ella el cambio de género nunca fue un problema, este programa ha sido un lujo, pero también todo un desafío.

La primera vez que vimos a Supremme sobre el escenario, la concursante salió del clonador como Bertín Osborne. “Al principio fue un momento de pánico”, ha admitido la cantante, que jamás se imaginó imitando a un artista tan mítico de nuestro país. Sin embargo, el miedo no es algo que caracterice a Supremme y, llena de valor, bordó la actuación.

De la voz grave de Bertín, la drag queen pasó a los tonos agudos de Vicky Larraz, el entusiasmo de Xuxae incluso a la alegría de Karina… ¡con ella entre el público! “Mi doce era compartir ese tiempo con Karina”, ha señalado Supremme, que parecía un espejo frente a la cantante.

Sin embargo, no se puede hablar de Supremme de Luxe sin mencionar la actuación que le dio la victoria en la Gala 7. La concursante tuvo la oportunidad de cantar ‘Física o Química’ con Despistaos en un Original y copia de lo más roquero… ¡todo un himno generacional!

Su talento no ha pasado desapercibido para el jurado, que ha desatacado su versatilidad y su energía. “Es un diamante”, afirma Carlos Latre, que alucinó con su imitación de Mika. La concursante creó un momento mágico en plató cantando una versión acústica de ‘Relax, take it easy’ con un coro en directo.

Supremme de Luxe se alza como una de las concursantes más queridas y admiradas de Tu cara me suena 11. Su predisposición y desparpajo están presentes en cada actuación, ¡revívelas en el video de arriba!