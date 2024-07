"Es lo más bonito que te pueden decir": Supremme de Luxe, ante el examen de las redes sociales

La sentencia de las redes sociales con Supremme de Luxe es unánime: mensajes de apoyo por lo bien que lo ha hecho y por su versatilidad en Tu cara me suena 11. Dejando a un lado a su personaje durante los ensayos, Daniel Blesa lo comprueba leyendo los comentarios de los seguidores.

Entre los tuits, descubre cuáles de sus actuaciones son las que más han gustado. Una fan señala la imitación del Dúo Dinámico que hizo con Raúl: "Ha sido magistral!!! Habéis hecho que mi madre vuelva a una época en la que fue muy feliz y por unos minutos sonreía mientras cantaba". Dani se emociona al leerlo: "Es lo más bonito que te pueden decir".

Una de las imitaciones con más comentarios es la de Despistaos, con la que consiguió ganar la gala. "Me he vuelto loca!!! No sabía quién era el original y quién la copia!!!", apunta otra seguidora. Supremme revela que esa confusión fue muy común durante esa noche: "Yo me di cuenta que la caracterización iba bien cuando los de Despistaos me venían a hablar a mí estando Dani Marco al lado", cuenta entre risas.

Además, ese triunfo, como apunta otro tuitero, supuso "que hubiera un poco de variedad entre los ganadores". "Rompí yo una racha de OT", recuerda. No obstante, valora que todas las victorias han sido "muy merecidas": "Yo creo que hemos sido un grupo complicado para puntuar".

Otro número muy aplaudido en redes sociales es el de Mika, con los instrumentos también en directo, como Arnau al piano en ese 'Relax, take it easy'. Es una de las tantas imitaciones que le han obligado a usar el falsete, un detalle muy comentado en las redes sociales. También fue su recurso con Xuxa, una artista que también la hizo saltar "como una cangura todo el rato". "¡Qué horror!", comenta sobre lo que supuso esta "prueba de resistencia".

Quizá por todo esto, hay quien comenta: "Es que Supremme lo hace todo bien". Dani lo matiza: "No es verdad, pero procuro que lo que hago mal no se note". "He ido haciendo mi carrera siendo muy consciente de lo que se me da mal, ahora por ejemplo sé que una cosa como Ava Max no se me da bien y no lo volveré a hacer", confiesa sobre ese 'Sweet but phsyco'.

Además, el concursante sale en defensa de una de sus actuaciones más controvertidas. "Poner a Supremme a hacer de Quevedo se puede considerar delito de odio", lee. Ante este mensaje, opina: "Venir a Tu cara me suena para hacer lo de siempre, pues yo prefiero no venir". ¡Dale al ply y descubre su reacción a todos los comentarios en las redes sociales!