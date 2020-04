Los 8 homenajes de Antena 3 a Nino Bravo en el 47 aniversario de su muerte

Daniel Diges saca su torrente de voz en 'Noelia' imitando a Nino Bravo en la segunda edición de 'Tu cara me suena'

Daniel Diges fue el concursante que imitó por primera vez a Nino Bravo en 'Tu cara me suena'. En la tercera gala de la segunda edición, se atrevió a ponerse en la piel de una de las grandes voces masculinas de nuestro país para cantar con gran potencia el tema 'Noelia'.

Antonio Carmona, Alba Molina y Emilio Aragón versionan con mucho arte 'Libre' de Nino Bravo en 'El Hormiguero 3.0'

Así fue la versión que Antonio Carmona y Alba Molina realizaron de la canción 'Libre' de Nino Bravo. Una canción llena de ritmo y arte acompañados al piano de Emilio Aragón en su sección de 'El Hormiguero 3.0'.

Marta Soto canta su versión del tema 'Libre', de Nino Bravo, en 'El Hormiguero 3.0'

Emilio Aragón nos deleitó en su primera entrega de 'Covers' con una versión más que emocionante de 'Libre', el tema de Nino Bravo. Después de que muchos candidatos enviaran sus vídeos versionando esta canción, el programa eligió a Marta Soto, una joven con una voz increíble que nos ha dejado a todos con la boca abierta después de cantar en riguroso directo su versión del tema 'Libre'. ¡Revívelo!

Blas Cantó canta a los cuatro vientos que es ‘Libre’ como Nino Bravo en la quinta edición de 'Tu cara me suena'

Blas Cantó fue el ganador de la quinta temporada de 'Tu cara me suena'. A pesar de ser el más joven de su edición, se atrevió a demostrar su gran potencial de voz en el escenario imitando a la perfección a Nino Bravo con su tema 'Libre'. ¡Bravo!

Manu Rodríguez, el perfecto imitador de Nino Bravo en 'Tu cara no me suena todavía'

Manu Rodríguez llegó al plató de ‘Tu cara no me suena todavía’ con la canción ‘Noelia’ de Nino Bravo. El concursante valenciano llegó a sorprender a todos con su paso por la edición de anónimos de 'Tu cara me suena'. Además, recibió la profunda enhorabuena por parte de Mónica Naranjo que se quedó asombrada con la potencia vocal en su imitación.

Arturo Valls y todo el público de '¡Ahora caigo!' cantan 'Libre' de Nino Bravo

Arturo Valls siempre nos dedica grandes momentos durante las pruebas de canto en '¡Ahora caigo!'. En esta ocasión, se ha sentido 'Libre' para homenajear a viva voz a Nino Bravo. ¡El público también se ha venido arriba!

Adrián Rodríguez sorprende al público cantando 'América', de Nino Bravo, en la cuarta edición de 'Tu cara me suena'

Adrián Rodríguez nos mostró toda su potencia vocal cantando 'América' sin más acompañamiento en el escenario que su propia voz. Su imitación de Nino Bravo no dejó indiferente a nadie por tal complejidad de la actuación durante la cuarta edición de 'Tu cara me suena'.

Raúl Pérez se declara como Nino Bravo entonando 'Contigo soy feliz' en la sexta edición de 'Tu cara me suena'

Raúl Pérez se atrevió con esta complicada imitación de Nino Bravo en la decimoctava gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'. El humorista viajó a los setenta para ponerse romántico versionando el tema 'Contigo soy feliz'. ¡Qué bonito!