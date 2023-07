El golpe bajo de Àngel Llàcer a Lolita por su relación con Paloma San Basilio: “Igual tú no le caes bien”

Merche nos ha puesto los pelos de punta tras imitar a Paloma San Basilio en la segunda Semifinal de ‘Tu cara me suena’ y Lolita, que conoce bien a la artista, ha querido contar lo que ha sentido al ver a la concursante.

Ambas comenzaron juntas sus carreras, y la imitación de Merche le ha recordado mucho a Paloma, y es que la artista tiene una “voz súper cristalina y afinada”, un detalle con el que Lolita bromeaba con ella.

La miembro del jurado ha definido a Paloma como una mujer encantadora y divertidísima, una muy buena compañera a la que quiere mucho aunque hace mucho tiempo que no la ve. “Si hace mucho que no la ves, ata cabos, igual tú no le caes bien”, le dice contundentemente Àngel Llàcer.

¿Cómo? El semblante de Lolita se torna serio, no se lo ha tomado del todo bien y le devuelve el golpe a Llàcer, ¡metiéndose con su corte de pelo! Saltaban chispas en la mesa del jurado, ¡revive este momentazo en el vídeo!