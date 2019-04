Pepa Aniorte hace cantar a todo el público con 'Lo haré por ti' de Paulina Rubio

Pepa Aniorte: "Los cambios de sexo en 'Tu cara me suena' son difíciles"

La actriz Pepa Aniorte llega pisando fuerte a la sexta edición de 'Tu cara me suena' presentándose en la piel de David Bisbal en su conocida portada de 'Corazón Latino'. Pepa nos ha confesado que viene a mostrarse como nunca y que subirse al escenario de 'Tu cara me suena' no le da "casi miedo". A pesar de que los cambios de sexo son difíciles, piensa trabajar en ellos poco a poco. ¿Qué cómo se lo va a pasar en el programa? "Brutal y escandalosamente divertido".