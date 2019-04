Miquel Fernández se traslada a los 90 para cantar ‘Stand by my woman’ de Lenny Kravitz

ACTUACIONES GALA 8 | MIQUEL FERNÁNDEZ

Con tatuajes, rastas, vestido de negro… El ganador de la séptima gala de ‘Tu cara me suena’ se ha mudado de piel para convertirse en el cantante estadounidense Lenny Kravitz. Miquel Fernández lo ha dado todo en su actuación y versión de ‘Stand by my woman’. ¡Bravo!