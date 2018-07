Miquel Fernández llega a nuestros corazones con ‘When I fall in love’ como Nat King Cole

ACTUACIONES GALA 13 | MIQUEL FERNÁNDEZ

Miquel Fernández ya nos ha emocionado en otras ocasiones pero, en la decimotercera gala de ‘Tu cara me suena’ ha hecho verdadera magia interpretando a Nat King Cole con el fabuloso tema ‘When I fall in love’. No se puede negar que el concursante hace maravillas durante sus imitaciones y es capaz de llegar a nuestros corazones. ¡Fabuloso!