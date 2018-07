Descubre el impresionante trabajo que se esconde tras las salas de maquillaje y caracterización

MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN | GALA 14

No hay semana ni gala donde las trasformaciones de los concursantes no nos sorprendan. Cada uno de ellos pasa horas en las manos del equipo de maquillaje y caracterización para que, al salir al escenario, no quede ni rastro de ellos. Pelucas, bigotes, cejas… ¡Descubre el trabajo de estos grandes profesionales!