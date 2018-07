David Fernández nos desea su más sincera 'Feliz Navidad' como José Feliciano

CONCIERTO AÑO NUEVO | DAVID FERNÁNDEZ

Como no podía ser de otra forma, David Fernández ha hecho su particular homenaje a la Navidad en el 'Concierto de Año Nuevo' de 'Tu cara me suena' entonando el 'Feliz Navidad' de José Feliciano. ¡Cuánto nos gusta una canción navideña en esta época del año!