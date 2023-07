El espíritu independiente de Alfred García en sus actuaciones para ser finalista de 'Tu cara me suena'

Si pudiéramos definir el paso de Alfred García en esta temporada 10 de 'Tu cara me suena', sin lugar a dudas sería la rebeldía. Una de las claves del éxito del concursante ha sido su espíritu independiente: ha tocado todos los palos, desde la pillería de Maneskin, hasta la elegancia de Elvis Presley, pasando por Michael Jackson. ¡Revivimos todas sus actuaciones!

'Billie Jean' de Michael Jackson

Cuando Alfred se enteró que iba a imitar a Michael Jackson, no podía aguantarse las ganas de empezar a trabajar en el personaje. ¡Tenía la oportunidad de ser su ídolo! Tan interiorizado lo tenía, que en la Gala 10 quien estaba en el escenario parecía el mismísimo rey del pop. ¡Todo lo hizo a la perfección! La manera de bailar, los gestos, en incluso se atrevió con el clásico 'moonwalk'. Sin ningún tipo de dudas, el jurado le felicitó por realizar al mejor Michael Jackson de todos los tiempos en 'Tu cara me suena'. Como es lógico, gracias a su ídolo, consiguió su primera victoria en el programa.

También pudimos ver como Alfred cumplía otro sueño de su infancia al cantar junto a David Civera su mítico 'Bye Bye'. No fue su único dueto. Todavía nos acordamos de su número con Marina Carmona: juntos imitaron a Troy y Gabriella en High School Musical con 'Breaking Free'.

'Fix You' de Coldplay

En su primera gala en el programa, Alfred nos dejó claro que iba a por todas. Nos dejó alucinados con su increíble imitación del vocalista de la banda 'Coldplay', Chris Martin. Empezó su interpretación, al igual que el propio Chris en un concierto, recorriendo la parte interior de 'Tu cara me suena', para después unirse a la banda. Además, pudimos ver al concursante llevando a la perfección la forma en la que la canción iba evolucionando, desde una parte más alocada a una más cercana e intimista, y consiguió llevar al jurado al propio videoclip de la canción, 'Fix You'.

Las grandes bandas han sido los regalos del pulsador para Alfred. Sacando su lado canalla, tuvo que clavar a la perfección a Brandon Flowers para poner a vibrar el plató cantando 'Humans', de la banda 'The Killers'. Y espíritu rebelde pero más discotequero el que le poseyó con The Animals en 'House of rising sun'.

'Can't help falling in love' de Elvis Presley

Ha sido su apoteosis: imitar la elegancia y sensualidad que producía Elvis Presley. A pesar de que en el reto no tuviera que mover la pelvis, sí tuvo que expresar sensibilidad con un final lleno de fuerza con 'Can't help falling in love'.

Con este mismo espíritu de Elvis, Alfred trató de conquistar a Marilyn Monroe, papel que interpretó nuestra bailarina Lourdes Guadalupe. Fue en su imitación de Stephen Sanchez con 'Until I found You', una actuación llena de amor y que terminó con una gran ovación, por parte del público, por el número tan complicado que había realizado.

'Let's go' de Prince

A partir de su Gala 5, al concursante hubo que empezarle a llamarle 'príncipe Alfred'. Así nos lo hizo parecer en su imitación de Prince con la canción 'Let´s go'. Gracias al vestuario y a su increíble excentricidad, igualó la actitud que ponía el artista en sus conciertos.

En el apartado de grandes caracterizaciones, también hay que recordar su cambio de sexo como Annie Lennox. Le vimos buscar respuestas cantando 'Why', llenando el escenario con sus emociones.

'Beggin' de Maneskin

Maneskin se apoderó de Alfred, que hizo un número tan rompedor como elegante. Con unos registros vocales totalmente opuestos a los del concursante, sacó su lado más rebelde con 'Beggin'. La puesta en escena fue impecable, acompañado por la banda y por un público que lo dio todo a lo largo de la canción.

Y sí, Alfred también ha cantado en español. En su rockera interpretación de Extremoduro con 'So payaso', hizo un hueco a este género en 'Tu cara me suena'. Como contraste, fue pura sensibilidad al imitar a Antonio Vega en 'lucha de Gigantes'. Con una gran caracterización, con su larga y recogida melena, calcó hasta la postura de la silla con la guitarra. Y maravilloso fue su homenaje a Pau Donés con 'La flaca' de Jarabe de Palo.

El concursante también tocó el género latino con el ritmo que le puso como Marc Anthony a 'Vivir la vida'. Disfrutando al canción de principio a fin y con un traje muy elegante, logró superar uno de sus grandes desafíos: bailar salsa. ¿Cuál es tu imitación favorita de Alfred?