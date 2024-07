Tu cara me suena 11 elige esta noche a su campeón en una Final en directo: "Esto se va a quedar para siempre"

¡Llega la gran Final de Tu cara me suena 11! Esta noche descubriremos al campeón o a la campeona de una edición inolvidable. Será en directo, a las 22:00 horas, en Antena 3. Los espectadores tendrán en sus manos la decisión: Raoul Vázquez, Julia Medina, David Bustamante, Conchita y Supremme de Luxe son los finalistas que optan a la victoria.

Para intentar hacerse con la victoria, Raoul Vázquez se meterá en la piel de Tom Jones para hacer su versión de 'My way': "Creo que es la canción por excelencia y también es la primera que canté en un karaoke y me recuerda por qué me dedico a esto". Por su parte, David Bustamante luchará por el título como Antonio Molina, un artista que ha escogido en honor a su abuelo: "Creo que va a emocionará mucho a esa generación que le tocó ser emigrante, y lo voy a hacer con el máximo respeto y el máximo cariño".

Julia Medina ha elegido a Céline Dion para su número final y su versión de 'The show must go on'. Recordando que la diva "se ha quedado sin voz por una enfermedad horrible", quiere convertir su actuación en un homenaje subrayando que el espectáculo debe continuar. Conchita también tiene "muchísima ilusión" por aparecer como Billie Eilish, además con la canción que hizo para la película de Barbie: "Creo que es un número precioso y va a ser muy bonito". La quinta en liza por el título es Supremme de Luxe, que interpretará a Raphael. Promete ponernos la piel de gallina cantando 'Balada triste de trompeta'.

El resto de concursantes también participará para convertir la última gala de la temporada en una fiesta. Miguel Lago está ilusionadísimo por convertirse en su "ídolo absoluto", que es Elthon John. ¡Atención al outfit! Raquel Sánchez Silva le ha cogido el gusto a bailar y lo hará como Lady Gaga con 'Alejandro'. Valeria Ros ha elegido una canción de Las Chuches que cantaba hace veinte años: 'El pantalón', que ahora vuelve a triunfar como remix junto a Lola Índigo y Omar Montes. La guinda la pondrá Juanra Bonet como Eric Idle porque, pese a la despedida, siempre hay que mirar el lado positivo de la vida.

Por si fuera poco, la Final contará con el regreso de Miriam Rodríguez. La ganadora de la anterior edición de Tu cara me suena será la estrella invitada y volverá a brillar imitando a Dua Lipa. ¡No te pierdas, a las 22:00 horas, la Final en directo de Tu cara me suena 11!