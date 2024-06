El despendole de María Gómez como Rigoberta Bandini con ‘In Spain we call it soledad’

Tu cara me suena 11 está demostrando que el programa tiene mucha cantera y con mucho talento entre los invitados que están visitando el plató. Actitud y aptitud no le faltan a María Gómez, que ha puesto el broche a la primera Semifinal imitando a Rigoberta Bandini con la canción ‘In Spain we call it soledad’.

Antes de montarse en el ascensor, la colaboradora de Zapeando le confesó a Manel Fuentes que su psicólogo le había recomendado despendolarse cuando le llegó la oportunidad de actuar en Tu cara me suena. Por eso, aceptó el reto y lo ha disfrutado con un número que, en 2020, convirtió a Paula en un icono de la electrónica española.

Tras la actuación, Carlos Latre no ha dudado en imitar a Àngel Llàcer para proponer que María se case con la próxima edición de Tu cara me suena, incluso con un ramo de flores. La invitada no tenía dudas con la respuesta. ¡Descubre en el vídeo su actuación!

Otro número para disfrutar es la imitación que Juanra Bonet ha hecho de Lee Marvin. El cómico ha sorprendido con una voz incluso más grave que la de Pino D’Angiò cantando ‘Wand’rin’ Star’, que aparece en la película La leyenda de la ciudad sin nombre.

Como siempre, su puesta en escena ha contado con un toque de humor y esta vez lo encontramos en el coro: formado por multitud de Juanras. ¡El concursante se ha sentido perseguido por sí mismo! Más allá de este inquietante gag, lo que se ha visto es una actuación de 12.