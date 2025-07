Sensibilidad y delicadeza: Esperansa Grasia cambia el tono y conmueve con ‘Disfruto’ al estilo Carla Morrison

Aunque se ha convertido en finalista gracia a que Bertín Osborne renunció a su plaza en la final, Esperansa Grasia se ha ganado a pulso luchar por la victoria por todo lo que ha dado a este programa. Sin ir más lejos, su actuación de Miley Cyrus nos emocionó y nos hizo a muchos viajar en el tiempo.

Como no se esperaba ser finalista, Esperansa Grasia no supo adelantarnos a quién imitaría en la final la semana pasada, ya que necesitaba tiempo para pensar con qué artista le gustaría cerrar su paso por Tu cara me suena.

Finalmente, la cómica ha querido meterse en la piel de Carla Morrison, una artista mexicana que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales y que ha conquistado a medio con su delicada voz.

Con una puesta intimista, acompañada de una guitarra y con un poderío vocal espectacular, Esperansa Grasia nos ha tocado la fibra y ha puesto en pie a Ana Guerra. ¡Disfruta tú de su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!