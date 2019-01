GALA 13 | ENTREVISTA

Carlos Baute ha sido el ganador de la gala 13 de 'Tu cara me suena'. El concursante nos cuenta cómo se ha sentido imitando a Lionel Richie, acompañado de Ruth Lorenzo como Diana Ross: "Se me han puesto los pelos de punta", ¡y no es para menos! Carlos Baute ha cedido su premio a su compañero Brays Efe y manda un mensaje de lucha contra el bullying.