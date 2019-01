¡CLAVARON LA IMITACIÓN!

Preparar la imitación de las Pussycat Dolls no ha sido nada fácil para Mimi y sus chicas de Lola Índigo. Las bailarinas han tenido que compaginar sus ensayos con la concursante de 'Tu cara me suena' y, por otro lado, también acompañaban a Ricky Merino, invitado de la duodécima gala, para interpretar 'Yo ya no quiero ná' en la piel de su amiga.