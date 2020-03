Primera entrega del reportaje de Nerea Rodríguez: momentos inéditos detrás de las cámaras

Nerea Rodríguez deja de ser concursante por unas horas para convertirse en la reportera más dicharachera de la edición.

La concursante de ‘Tu cara me suena’ va a mostrar a lo largo de tres entregas dónde descansan durante las grabaciones, dónde ensayan antes de las galas y cómo es el programa por dentro.

En esta primera parte, Nerea ha coincidido con Jorge González sobre el escenario. Jorge se metió en la piel del ‘Negri’, de La barbería del sur, durante la undécima gala de ‘Tu cara me suena’. Y además, protagonizó uno de los momentos de la noche al derrumbarse con las bonitas palabras que le dedicó Lolita.

Álex Lagé es el regidor de ‘Tu cara me suena’ y ha contado cómo es su trabajo en ‘Tu cara me suena’. Nerea, por su parte, le ha confesado que ha hecho una encuesta entre todas las personas que trabajan allí y ha salido “como el que más grita”. ¡No te pierdas la demostración!

"Los lunes son días muy, muy intensos"

La cantante ha hablado con algunos de los bailarines. Yanira Ruíz y Josh Huertas han desvelado cuál ha sido la coreografía más complicada de esta edición y ambos han coincidido: Mario Vaquerizo y Alaska haciendo de Sabrina y Samantha Fox.

Ferran Armengol es el realizador del programa y le ha explicado a Nerea que es “el que dirige las cámaras y la puesta en escena que hay en el plató"

Durante la última gala disfrutamos de un pequeño homenaje realizado a este gran equipo. ¿Te lo vas a perder?

"Hay muchas personas implicadas en crear ‘Tu cara me suena’ y sin ellos no sería posible"

Rodríguez no ha perdido la oportunidad de hablar con Miryam Benedited, que se ha sorprendido al ver a la concursante como reportera: “Hoy es mi primer día, espero que no me echen”.

La coreógrafa del talent show presentado por Manel Fuentes ha detallado cómo trabaja durante cada gala.

Nerea también se ha encontrado con Belinda Washington instantes antes de subir a ensayar su número de la gala 11.

Por su parte, Arnau Vilà, director musical, ha bromeado en el reportaje asegurando que hace los bocadillos, pero su labor es realmente importante para los concursantes. Germinal Torremocha, iluminador, ha explicado cómo se llevan a cabo los fondos y cómo se colocan las luces, ¿cuánto le cuesta conseguir que todo se parezca lo máximo posible?

Por último, Nerea Rodríguez ha conseguido grabar uno de los momentos inéditos de ‘Tu cara me suena’: “Hemos pillado uno de los mejores momentos del día”.