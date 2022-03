Más que compañeros, han sido una familia: los concursantes abren su corazón a sus ya “amigos para siempre”

Desde que diera comienzo la novena edición de 'Tu cara me suena' han pasado ya algunos meses y los concursantes han vivido esta experiencia con mucha intensidad.

Han sido muchos momentos de risas, lloros y complicidad que han vivido juntos y eso ha creado un vínculo tan fuerte entre ellos que ya se puede decir que son como una familia.

Agoney ha confesado que se ha llevado una gran sorpresa porque este programa no ha hecho más que reafirmarle lo que ya sabía: "Que detrás de cada artista hay una gran persona, y cuanto más grande es el artista más grande es la persona".

Por su parte, Nia Correia ha asegurado que esta experiencia sin ellos no tendría ningún sentido y que si tuviera que repetir, volvería a contar con los mismos compañeros: "Pasamos muchas horas aquí, y si no hay buen rollo, esto se hace muy complicado. Lo hemos pasado tan bien que hasta ha salido una colaboración con María Peláe: 'Cómo están las cosas'".

Rasel se une a sus compañeras y reafirma su opinión: "Son tan buena gente, hemos hecho tan buen grupo, nos hemos reído tanto, ha sido tan intenso todo que me llevo buenos amigos y un grupo de Whatsapp que no vamos a cerrar".

Eva Soriano, por un lado, se ha rendido ante el grupo de cómicos que han participado en el programa como son Loles León, Los Morancos y David Fernández: "No han estado mal en ninguna gala, han estado pico y pala entreteniendo a todos". Por otro lado, se ha revelado contra el grupo de cantantes: "Ya está bien, no se puede aguantar este año la cantidad de gente que canta bien. No puedo más, estoy desestabilizada psicológicamente, así es imposible ganar", ha bromeado la cómica y presentadora del matinal 'Cuerpos especiales' en Europa FM.

María Peláe tampoco se ha quedado atrás en cuanto a elogios: "No podría tener compañeros mejores, el buen rollo que se ve desde fuera es real. La sensación de poder llevarte gente que has conocido en este tiempo se va a quedar para siempre es lo más bonito que te puedes llevar de una experiencia como esta".

Lydia Bosch es de las que piensa que nunca hay que dejar de decir las cosas: "A cada uno de ellos ya les he dicho lo que siento, lo que les admiro, porque he tenido mucha suerte de haber estado en esta edición rodeada del talento tan enorme que tiene cada uno de ellos".

Por último, Los Morancos se sientes felices por haber coincidido con gente tan “maravillosa” y han confesado que se llevan "amigos".



