David Bustamante revela la historia de su tatuaje: “Viendo cómo me quedó, decidí parar”

El hilo conductor de la conversación de Manel Fuentes con los concursantes antes de salir a actuar en la segunda Semifinal ha sido el tema de los tatuajes. Julia Medina ha dado pie al ser la primera en saltar al escenario para imitar a Loreen con su eurovisivo ‘Tattoo’.

Todos han ido contando en el sofá la historia de sus tatuajes. Miguel Lago ha dicho que tenía 23, una cifra que incluso podría superar María Peláe. “Algunos los tengo por detrás y ya no me acuerdo”, ha matizado la cantante, que ha visitado Tu cara me suena 11 para actuar con David Bustamante.

Por su parte, el cantante cántabro sólo tiene uno… y con anécdota por cómo se lo hizo. Como cebo, podemos adelantar que fue “en la trastienda de la bocatería” y el dragón imperial que quería “al final se quedó en lagartija”. “Viendo cómo me quedó, decidí parar”, ha asegurado, provocando las risas de Manel y de todos sus compañeros. ¡Dale al play y descubre la historia al completo!