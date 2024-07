Así se ha superado Conchita en Tu cara me suena 11: “Me daba bastante miedo la tele”

Conchita se ha convertido en una de las concursantes con mayor evolución de Tu cara me suena 11. Pese a que empezó con mucha timidez, no ha tardado en soltarse la melena con sus numerazos.

Su estreno vino de la mano de Taylor Swift y Conchita ha admitido que imitar a una artista tan aclamada le dio mucho vértigo. “Me daba bastante miedo la tele en general”, ha asegurado, ya que nunca había participado en un concurso.

Pese a que sus dos primeras galas estuvieron marcadas por la inseguridad, la cantante se desmarcó en la tercera con una María Becerra de escándalo. “Conchita desapareció”, ha recordado el jurado, que alucinó viendo a la concursante en un registro tan alejado del que nos tiene acostumbrados.

Una vez salida del cascarón, Conchita no volvió a esconderse. La concursante siguió dejándose la piel en cada actuación, que, como la de Ana Torroja, no fueron nada fáciles. “La he cantado mucho, pero a mi manera”, ha asegurado, rememorando el gran reto que fue para ella cantar ‘Cruz de navajas’.

Sus actuaciones en solitario le han llevado, incluso, a ponerse en la piel de Simba en El Rey León, pero también ha estado muy bien acompañada. Su imitación de Camelajunto a Ángeles Muñoz hizo historia en Tu cara me suena 11… ¡parecía Dioni en persona!

Sin embargo, su número más destacado hasta el momento ha sido el rap de Ptazeta, que le dio la victoria en la Gala 8. La concursante tuvo que trabajar mucho en la letra de la ‘Music Sessions #45’ de Bizarrap para poder cantarla a la perfección. ¡Flow a raudales!

“Es mucho más difícil de lo que parece en casa”, ha afirmado Conchita, que se ha superado gala tras gala. ¡No te pierdas sus mejores momentos en el video de arriba!