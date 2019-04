Angy gana la final de 'Tu cara me suena'

Angy se queda sin palabras al recoger su premio "no me lo esperaba, es la primera vez en mi vida que gano algo". La ganadora de la final de 'Tu cara me suena' dice sentirse triste al ver como la primera edición del programa ha llegado a su fin. Angy quiere repartir el premio final de 30.000 € con sus cuatro finalistas para que lo destinen a sus respectivas asociaciones.

La despedida de esta gala ha sido emocionante pero os esperamos en la segunda edición como ha anunciado Manel Fuentes en el programa.

¡Gracias a todos por hacernos líderes de audiencia y en redes sociales semana tras semana!